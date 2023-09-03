Україна виборола вісім нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Першу нагороду, а саме - "срібло", приніс Україні олімпійський чемпіон Олег Верняєв. На своїх перших міжнародних змаганнях після повернення у великий спорт 29-річний спортсмен посів друге місце у вправах на коні.

Отримавши у фіналі за комбінацію складністю 6,5 оцінку 14,800, вихованець Геннадія Сартинського поступився лише одному супернику - чинному віцечемпіону світу на коні Ахмаду Абу Аль-Суду з Йорданії (15.550).

Відразу після вправ на коні Верняєв додав до своєї колекції "золото" на коронному приладі, виконавши комбінацію у фіналі на оцінку 15.000 і на 0,250 бала. Таким результатом він випередив срібного призера, товариша по команді Назара Чепурного.

Тим часом українка Анна Лащевська стала найкращою у вправах на різновисотних брусах серед жінок та забрала заслужену золоту медаль. Після святкування перемоги на брусах, Лащевська також стала найкращою на колоді.

Назар Чепурний своєю чергою до "срібла" на паралельних брусах додав медаль найвищого ґатунку в опорному стрибку (14.900), випередивши на 0,450 володаря "бронзи", яким став ще один українець Ігор Радівілов. Другу бронзову нагороду наш досвідчений гімнаст отримав у вправах на кільцях

Отже, українська збірна завершила змагання з 8 медалями, серед яких:

чотири золотих медалі;

дві срібні медалі;

дві бронзові медалі.

Нагадаємо, вчора, 2 серпня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх переможно завершила свій перший старт у якості чемпіонки світу. З найкращим особистим результатом сезону вона виграла етап Діамантової ліги та достроково вийшла у Суперфінал сезону.

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