Украина завоевала восемь наград на Кубке мира по спортивной гимнастике

Первую награду, а именно - "серебро", принес Украине олимпийский чемпион Олег Верняев. На своих первых международных соревнованиях по возвращении в большой спорт 29-летний спортсмен занял второе место в упражнениях на коне.

Получив в финале за комбинацию сложностью 6,5 отметку 14,800, воспитанник Геннадия Сартинского уступил лишь одному сопернику - действующему вицечемпиону мира на коне Ахмаду Абу Аль-Суду из Иордании (15.550).

Сразу после упражнений на коне Верняев добавил в свою коллекцию "золото" на коронном приборе, выполнив комбинацию в финале на отметку 15.000 и на 0,250 балла. Таким результатом он опередил серебряного призера, товарища по команде Назара Чепурного.

Тем временем, украинка Анна Лащевская стала лучшей в упражнениях на разновысотных брусьях среди женщин и забрала заслуженную золотую медаль. После празднования победы на брусьях, Лащевская также стала лучшей на бревне.

Назар Чепурный в свою очередь к "серебру" на параллельных брусьях добавил медаль наивысшего сорта в опорном прыжке (14.900), опередив на 0,450 обладателя "бронзы", которым стал еще один украинец Игорь Радивилов. Вторую бронзовую награду наш опытный гимнаст получил в упражнениях на кольцах

Итак, украинская сборная завершила соревнования с 8 медалями, среди которых:

четыре золотых медали;

две серебряные медали;

две бронзовые медали.

Напомним, вчера, 2 августа, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победоносно завершила свой первый старт в качестве чемпионки мира. С лучшим личным результатом сезона она выиграла этап Бриллиантовой лиги и досрочно вышла в Суперфинал сезона.

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