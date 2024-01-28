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Україна виборола три нагороди на етапі Прем’єр-ліги з карате

Фото: українські борці вибороли три нагороди з карате (facebook.com/ParisOpenKarate)
Автор: Каріна Левицька

Українські борці вибороли три нагороди на етапі Прем’єр-ліги з карате, що проходила в французькому Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

"Золото, срібло та бронза - такий підсумок виступу представників збірної України на етапі Прем’єр-ліги", - повідомив НОК.

Третю в кар’єрі медаль найвищого ґатунку на турнірах цієї серії виборов у французькій столиці Валерій Чоботар.

"Відзначимо, що на шляху до золота у ваговій категорії до 84 кг 30-річний каратист з Чернівців здолав дворазового чемпіона світу єгиптянина Юссефа Бадаві (3:0), а у фіналі взяв гору над Константіносом Мастрогіаннісом з Греції (0:0)", - зауважили в комітеті.

Віцечемпіонкою турніру у ваговій категорії до 61 кг, здобувши таким чином 15-ту в кар’єрі медаль Прем’єр-ліги, стала Аніта Серьогіна.

А бронзу у вазі понад 84 кг виборов Ризван Талібов.

Нагадаємо, на початку місяця українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.

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