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Украина завоевала три награды на этапе Премьер-лиги по каратэ

Фото: украинские борцы завоевали три награды по каратэ (facebook.com/ParisOpenKarate)
Автор: Карина Левицкая

Украинские борцы завоевали три награды на этапе Премьер-лиги по каратэ, проходившей во французском Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

"Золото, серебро и бронза - таков итог выступления представителей сборной Украины на этапе Премьер-лиги", - сообщил НОК.

Третью в карьере медаль высшего сорта на турнирах этой серии завоевал во французской столице Валерий Чоботар.

"Отметим, что на пути к золоту в весовой категории до 84 кг 30-летний каратист из Черновцов одолел двукратного чемпиона мира египтянина Юссефа Бадави (3:0), а в финале одержал верх над Константиносом Мастрогианнисом из Греции (0:0)", - отметили в комитете.

Вицечемпионкой турнира в весовой категории до 61 кг, одержав таким образом 15-ю в карьере медаль Премьер-лиги, стала Анита Серегина.

А бронзу в весе свыше 84 кг завоевал Ризван Талибов.

Напомним, в начале месяца украинские шпажистки Тамара Сыч, Анна Максименко, Полина Спиридонова и Алина Дмитрук взошли на высшую ступень пьедестала почета в командных соревнованиях на этапе Европейского кадетского цикла по фехтованию в Братиславе.

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