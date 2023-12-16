Україна виборола чотири нагороди з лижних гонок на міжнародному турнірі "Slavic Cup"

Представники збірної України з лижних перегонів у перший день змагань на міжнародному турнірі "Slavic Cup" виборола відразу чотири нагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

"Два золота, срібло і бронзу вибороли представники збірної України з лижних перегонів у перший день змагань на міжнародному турнірі "Slavic Cup", - заявили в НОК.

За словами комітету, нагороди розігрувалися у спринті вільним стилем на 1,4 км.

Дмитро Драгун став переможцем серед чоловіків, випередивши у боротьбі за перше місце товариша по команді Андрія Доценка.

Вікторія Олех посіла перше місце серед жінок, де третьою фінішувала і відтак стала бронзовою призеркою ще одна українка Анастасія Іванченко.

"Вітаємо з медальним стартом і бажаємо успішного продовження змагань у Словаччині", - наголосили в НОК.

Нагадаємо, на початку місяця у Фінляндії на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики українець Дмитро Котовський став бронзовим призером в особистих змаганнях чоловіків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські фігуристи вибороли "золото" у танцях на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

Ми також писали, що український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова вперше за 12 років виборов для України "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання.

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