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Україна виборола "бронзу" на Кубку світу з лижної акробатики (відео)

Фото: український спортсмен Дмитро Котовський (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

У Фінляндії на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики українець Дмитро Котовський став бронзовим призером в особистих змаганнях чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

22-річний фристайліст з Рівного впевнено подолав кваліфікацію та перший раунд фіналу з потрійним сальто з чотирма гвинтами, а у вирішальному раунді виконав свій фірмовий "ураган" (фул-тріпл фул–фул), який виявився найскладнішим стрибком серед шістки суперфіналістів.

Отримавши за нього 117.00 бала, наш спортсмен посів третє місце, поступившись лише олімпійському чемпіону Пекіна-2022 китайцю Ци Гуанпу (119.91) та швейцарцю Пірміну Вернеру (119.00).

 

"Відзначимо, що це п'ята особиста нагорода у кар'єрі Дмитра Котовського на етапах Кубка світу", - повідомили в МОК.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що українські фігуристи вибороли "золото" у танцях на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

Ми також писали, що український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова вперше за 12 років виборов для України "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання.

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