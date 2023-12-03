Украина завоевала "бронзу" на Кубке мира по лыжной акробатике (видео)

22-летний фристайлист из Ривне уверенно преодолел квалификацию и первый раунд финала с тройным сальто с четырьмя винтами, а в решающем раунде выполнил свой фирменный "ураган" (фул-трипл фул-фул), который оказался самым сложным прыжком среди шестерки суперфиналистов.

Получив за него 117.00 балла, наш спортсмен занял третье место, уступив лишь олимпийскому чемпиону Пекина-2022 китайцу Ци Гуанпу (119.91) и швейцарцу Пирмину Вернеру (119.00).

"Отметим, что это пятая личная награда в карьере Дмитрия Котовского на этапах Кубка мира", – сообщили в МОК.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что украинские фигуристы завоевали "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

Мы также писали, что украинский дуэт в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова впервые за 12 лет завоевал для Украины "золото" в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию.

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