UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна виборола 6 медалей на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Фото: українська спортсменка Соломія Гнип (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Збірна України у день командних фіналів на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука виборола шість медалей. Змагання пройшли у хорватському місті Вараждин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Сьогоднішній день українська збірна закрила з таким результатом:

  • три золоті,
  • одна срібна,
  • одна бронзова медаль.

"Перемогу у командній першості святкували як наші жінки, так і чоловіки. Анастасія Павлова,  Ірина Третьякова та Соломія Гнип у поєдинку за золото не залишили шансів суперницям з Італії - 5:1", - повідомили в комітеті.

За даними НОК, значно напруженішим вийшло фінальне протистояння проти представників цієї ж країни у нашого чоловічого тріо у складі олімпійського чемпіона Віктора Рубана, Івана Кожокаря та Михайла Усача - 5:3. 

Медальний дубль зробили наші команди й у віковій категорії U-21: "золото" в юніорок, "срібло" - в юніорів. 

"Також відзначимо "бронзовий" успіх юніорської команди блочників", - додали в комітеті.

Нагадаємо, що днями три медалі здобули представники збірної України з дзюдо на турнірі European Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмениСпортзал