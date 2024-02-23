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Украина завоевала 6 медалей на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Фото: украинская спортсменка Соломия Гнип (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сборная Украины в день командных финалов на чемпионате Европы по стрельбе из лука завоевала шесть медалей. Соревнования прошли в хорватском городе Вараждин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Сегодняшний день украинская сборная закрыла с таким результатом:

  • три золотых,
  • одна серебряная,
  • одна бронзовая медаль.

"Победу в командном первенстве праздновали как наши женщины, так и мужчины. Анастасия Павлова, Ирина Третьякова и Соломия Гнип в поединке за золото не оставили шансов соперницам из Италии - 5:1", - сообщили в комитете.

По данным НОК, напряженнее получилось финальное противостояние против представителей этой же страны у нашего мужского трио в составе олимпийского чемпиона Виктора Рубана, Ивана Кожокаря и Михаила Усача - 5:3.

Медальный дубль сделали наши команды и в возрастной категории U-21: "золото" у юниорок, "серебро" - у юниоров.

"Также отметим "бронзовый" успех юниорской команды блочников", - добавили в комитете.

Напомним, что на днях три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо на турнире European Open.

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