Украина ударила еще по двум нефтебазам в России

Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазам в крупнейших регионах Южного федерального округа России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Exilenova+ и заявление губернатора Ростовской области Юрия Слюсара.

Согласно последним данным, в Ростовской области "в результате падения обломков БПЛА" были повреждены административные здания нефтебазы в Кагальницком районе.

Эту информацию уже официально подтвердил местный губернатор Слюсарь.

Он утверждает, что украинская атака не привела к пожару, и добавил, что никто не пострадал.

По словам Слюсара, российское ПВО якобы успело уничтожить беспилотники в Таганроге и Неклиновском районе.

Кроме того, сообщается, что под новые удары Сил обороны попал Краснодарский край.

В оперативном штабе региона признали, что "из-за падения обломков БПЛА" возник пожар на территории одного из предприятий в Динском районе.

Как удалось выяснить мониторинговому каналу Exilenova+, речь идет о нефтебазе в станице Новотитаровской.

Утром 24 сентября Министерство обороны России заявило о 40 обезвреженных украинских беспилотниках над перечисленными регионами.

В МО РФ добавили, что ВСУ также атаковали Брянскую, Белгородскую, Курскую, Тверскую области и оккупированный Крым.