Україна вгатила по найбільшому НПЗ Росії за 2500 км від кордону (відео)

Вибухи на російському заводі безперервно лунають вже понад дві години. Внаслідок ударів на НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Омський НПЗ є найпотужнішім нафтопереробним заводом країни-агресорки - його проєктна потужність становить понад 21 млн тонн нафти на рік.

Він розташований на відстані 2500 км від України, тому тривалий час уникав українських атак.

"КіберБорошно" пише, що за всі глибинні удари по Росії атака вперше триває декілька годин і триває й зараз.

Нагадаємо, минулого місяця українські безпілотники також били по найбільшому у РФ нафтозаводу. Внаслідок обстрілу на заводі була пожежа.