Украина ударила по крупнейшему НПЗ России в 2500 км от границы (видео)

Взрывы на российском заводе непрерывно раздаются уже более двух часов. В результате ударов на НПЗ вспыхнул масштабный пожар.

Омский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим заводом страны-агрессора - его проектная мощность составляет более 21 млн тонн нефти в год.

Он расположен в 2500 км от Украины, поэтому долго избегал украинских атак.

"КиберБорошно" пишет, что за все глубинные удары по России атака впервые длится несколько часов и продолжается и сейчас.

Напомним, в прошлом месяце украинские беспилотники также били по крупнейшему в РФ нефтезаводу. В результате обстрела на заводе был пожар.