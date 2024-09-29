Україна – Венесуела: де дивитися і прогноз на матч футзального ЧС-2024

Матч Україна – Венесуела відбудеться 29 вересня в Ташкенті. Поєдинок прийме "Хумо Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:00 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Венесуела

У прямому ефірі поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – "Суспільне". Регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо) та телеканал "Суспільне Спорт" транслюватимуть матч наживо в цифровому мовленні Т2. У мережі поєдинок у прямому ефірі покаже однойменна онлайн-платформа.

Прогноз букмекерів на матч Україна – Венесуела

Для фахівців контори Favbet значним фаворитом поєдинку стали підопічні Олександра Косенка. На перемогу "синьо-жовтих" заклали невисокий коефіцієнт 1,45. Натомість імовірний успіх латиноамериканців оцінили балом 4,65. Нічия в основний час стала найменш вірогідним підсумком із кефом 5,90.

На прохід національної команди України в 1/2 фіналу ЧС-2024 коефіцієнт ще нижчий та склав 1,25 пункта. Смілива ставка на однакову кількість голів у першому та другому таймах збільшить виграш у 5,10 разів. Перемога "синьо-жовтих" із різницею два м'ячі та більше запропонована з кефом 4,85.

Склади команд на матч Україна – Венесуела

Україна: Ципун, Сухов, Савенко; Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявський, Абакшин, Зварич, Фаренюк, Корсун, Шотурма

Венесуела: Васкес, Вільялобос; Санс, Хіменес, Морільйо, М. Франсія, С. Франсія, Кабаркос, Брісено, Морено, Каррено, Віамонте, Торрес, Відаль

Збірна України після фіаско на старті турніру від Аргентини (1:7) зуміла фінішувати другою у квартеті C. Команда Косенка здобула впевнені перемоги над збірними Анголи (7:2) та Афганістану (4:1). У рамках 1/8 фіналу "синьо-жовті" розібралися з Нідерландами (3:1).

Тим часом збірна Венесуели закінчила груповий етап на 3-й сходинці квартету F. Після розгромних поразок від Ірану (1:7) та Франції (3:7) латиноамериканці здолали збірну Гватемали (7:3). Натомість в плей-офф підопічні Робінсона Ромеро сенсаційно переграли Іспанію (2:1).