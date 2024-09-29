Украина – Венесуэла: где смотреть и прогноз на матч футзального ЧМ-2024

Матч Украина – Венесуэла состоится 29 сентября в Ташкенте. Поединок примет "Хумо Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Венесуэла

В прямом эфире поединок покажет официальный транслятор турнира – "Суспильне". Региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.) и телеканал "Суспильне Спорт" будут транслировать матч в прямом эфире в цифровом вещании Т2. В сети поединок в прямом эфире покажет одноименная онлайн-платформа.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Венесуэла

Для специалистов конторы Favbet значительным фаворитом поединка стали подопечные Александра Косенко. На победу "сине-желтых" заложили низкий коэффициент 1,45. Вероятный успех латиноамериканцев оценили баллом 4,65. Ничья в основное время стала наименее вероятным итогом с кэфом 5,90.

На проход национальной команды Украины в 1/2 финала ЧМ-2024 коэффициент еще ниже и составил 1,25 пункта. Смелая ставка на одинаковое количество голов в первом и втором таймах увеличит выигрыш в 5,10 раза. Победа "сине-желтых" с разницей в два мяча и больше предложена с кэфом 4,85.

Составь команды на матч Украина – Венесуэла

Украина: Цыпун, Сухов, Савенко; Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявский, Абакшин, Зварыч, Фаренюк, Корсун, Шотурма

Венесуэла: Васкес, Вильялобос; Санс, Хименес, Морильо, М. Франсия, С. Франсия, Кабаркос, Брисено, Морено, Каррено, Виамонте, Торрес, Видаль

Сборная Украины после фиаско на старте турнира от Аргентины (1:7) сумела финишировать второй в квартете C. Команда Косенко одержала уверенные победы над сборными Анголы (7:2) и Афганистана (4:1). В рамках 1/8 финала "сине-желтые" разобрались с Нидерландами (3:1).

Тем временем сборная Венесуэлы закончила групповой этап на 3-й строчке квартета F. После разгромных поражений от Ирана (1:7) и Франции (3:7) латиноамериканцы одолели сборную Гватемалы (7:3). В плей-офф подопечные Робинсона Ромеро сенсационно переиграли Испанию (2:1).