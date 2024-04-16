Україна обговорює з Іспанією гарантії безпеки, угода матиме низку особливостей, - ОП

Україна провела раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди на виконання декларації G7. Угода з Іспанією матиме низку особливостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
"Радий відзначити, що угода з Іспанією матиме низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами, зокрема у зв’язку з тісними відносинами Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки", - зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
Також делегації узгодили графік переговорів з метою підписання угоди.
Нагадаємо, минулого року на Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України.
Безпекові угоди з Україною вже підписали Великобританія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія та Латвія. Наразі триває робота над новими угодами з іншими країнами.
Додамо, Україна домовилася розпочати перемовини щодо гарантій безпеки з Португалією.