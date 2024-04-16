Україна обговорює з Іспанією гарантії безпеки, угода матиме низку особливостей, - ОП

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, минулого року на Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України.

Безпекові угоди з Україною вже підписали Великобританія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія та Латвія. Наразі триває робота над новими угодами з іншими країнами.

Додамо, Україна домовилася розпочати перемовини щодо гарантій безпеки з Португалією.