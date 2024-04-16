Украина обсуждает с Испанией гарантии безопасности, у договора будет ряд особенностей, - ОП

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в прошлом году на Вильнюсском саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины.

Безопасные соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. В настоящее время идет работа над новыми соглашениями с другими странами.

Добавим, Украина договорилась начать переговоры по гарантиям безопасности с Португалией.