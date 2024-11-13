Украина ведет переговоры с Британией об обучении 5-7 тысяч студентов в год, - Залужный

Украина ведет переговоры с Британией об обучении 5-7 тысяч студентов в год. Речь идет о подготовке будущих госслужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Британии Валерия Залужного во время ежегодного общего собрания Европейской бизнес-ассоциации.

По его словам, что касается ближайших перспектив и заинтересованных сфер, то, что в последнее время очень много обсуждается, - это образование и культура.

"Нам почти удалось заверить британцев, что наиболее гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций, это наше образование", - сказал он.

По словам посла, прежде всего это подготовка будущих министров, премьер-министров.

"Мы говорим о том, мы очень хотим, чтобы в Британии ежегодно хотя бы не менее 5-7 тысяч студентов учились, для того чтобы через 20 лет у нас были другие чиновники, совершенно иное отношение к исполнению законов и совершенно другое отношение к бизнесу", - отметил Залужный.