Україна вдруге зробила тестову поставку електрики з Європи

За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня цього року.

"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", - зазначив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.

Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреб енергосистеми України.