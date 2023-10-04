Україна "в суху" програла надважливий матч відбору на Олімпіаду
Збірна України з волейболу у надважливому матчі в рамках чоловічої кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 програла Італії - збірній, яка є діючим чемпіоном світу та віце-чемпіоном Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матча.
Як пройшов матч Україна - Італія
"Синьо-жовті" наздоганяли свого суперника впродовж більшої частини стартового сету. Відновити паритет нашим хлопцям вдалося лише за рахунку 22:22. Але за перемогу в партії зачепитися все одно не вдалося - італійська збірна перемогла 25:23.
У другому сеті італійці не віддавали ініціативу. Як наслідок - підопічні Де Джорджі закрили партію з рахунком 25:16 на власну користь.
У вирішальній партії італійці почали нарощувати перевагу на екваторі сету. На матчболи суперник України виходив уже за рахунку 24:16.
Кінцевий результат поєдинку - 3:0 на користь Італії.
Morto per il commentatore che impazzisce e per la faccia di Fefè #volleyball #CloserToParis pic.twitter.com/pGtb4G8lWR— Kevin (@Kev_Kerli95) October 3, 2023
Що далі
Після цієї поразки Україна опустилася на шосте місце в таблиці пулу А.
Зараз турнірна таблиця виглядає наступним чином:
- Італія - 9 очок
- Німеччина - 6 очок
- Куба - 6 очок
- Бразилія - 5 очок
- Іран - 3 очки
- Україна - 3 очки
- Чехія - 1 очко
- Катар - 0 очок
Наступний поєдинок наша збірна проведе у четвер, 5 жовтня, проти Бразилії.
6 жовтня українців чекає двобій з катарськими волейболістами.
А найближчими вихідними наші хлопці зіграють з чехами (7 жовтня) та німцями (8 жовтня).
Зауважимо, що до фінального олімпійського турніру виходять команди з першого-другого місць.
Нагадаємо, у попередньому матчі кваліфікації на ОІ збірна України ефектно виграла у Ірану.
Однак перед цим, у стартовому поєдинку, поступилася волейболістам з Куби.
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