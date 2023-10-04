Україна "в суху" програла надважливий матч відбору на Олімпіаду

Збірна України з волейболу у надважливому матчі в рамках чоловічої кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 програла Італії - збірній, яка є діючим чемпіоном світу та віце-чемпіоном Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матча.

Як пройшов матч Україна - Італія

"Синьо-жовті" наздоганяли свого суперника впродовж більшої частини стартового сету. Відновити паритет нашим хлопцям вдалося лише за рахунку 22:22. Але за перемогу в партії зачепитися все одно не вдалося - італійська збірна перемогла 25:23.

У другому сеті італійці не віддавали ініціативу. Як наслідок - підопічні Де Джорджі закрили партію з рахунком 25:16 на власну користь.

У вирішальній партії італійці почали нарощувати перевагу на екваторі сету. На матчболи суперник України виходив уже за рахунку 24:16.

Кінцевий результат поєдинку - 3:0 на користь Італії.

Morto per il commentatore che impazzisce e per la faccia di Fefè #volleyball #CloserToParis pic.twitter.com/pGtb4G8lWR — Kevin (@Kev_Kerli95) October 3, 2023

Що далі

Після цієї поразки Україна опустилася на шосте місце в таблиці пулу А.

Зараз турнірна таблиця виглядає наступним чином:

Італія - 9 очок Німеччина - 6 очок Куба - 6 очок Бразилія - 5 очок Іран - 3 очки Україна - 3 очки Чехія - 1 очко Катар - 0 очок

Наступний поєдинок наша збірна проведе у четвер, 5 жовтня, проти Бразилії.

6 жовтня українців чекає двобій з катарськими волейболістами.

А найближчими вихідними наші хлопці зіграють з чехами (7 жовтня) та німцями (8 жовтня).

Зауважимо, що до фінального олімпійського турніру виходять команди з першого-другого місць.