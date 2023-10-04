Украина "в сухую" проиграла сверхважный матч отбора на Олимпиаду

Сборная Украины по волейболу в сверхважном матче в рамках мужской квалификации на Олимпийские игры 2024 года проиграла Италии - сборной, которая является действующим чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Как прошел матч Украина - Италия

"Сине-желтые" догоняли своего соперника на протяжении большей части стартового сета. Восстановить паритет нашим ребятам удалось только при счете 22:22. Но за победу в партии зацепиться все равно не удалось - итальянская сборная победила 25:23.

Во втором сете итальянцы не отдавали инициативу. Как следствие - подопечные Де Джорджи закрыли партию со счетом 25:16 в собственную пользу.

В решающей партии итальянцы начали наращивать преимущество на экваторе сета. На матчболы соперник Украины выходил уже при счете 24:16.

Конечный результат поединка - 3:0 в пользу Италии.

Morto per il commentatore che impazzisce e per la faccia di Fefè #volleyball #CloserToParis pic.twitter.com/pGtb4G8lWR — Kevin (@Kev_Kerli95) October 3, 2023

Что дальше

После этого поражения Украина опустилась на шестое место в пуле А.

Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:

Италия - 9 очков Германия - 6 очков Куба - 6 очков Бразилия - 5 очков Иран - 3 очка Украина - 3 очка Чехия - 1 очко Катар - 0 очков

Следующий поединок наша сборная проведет в четверг, 5 октября, против Бразилии.

6 октября украинцев ждет поединок с катарскими волейболистами.

А в ближайшие выходные наши ребята сыграют с чехами (7 октября) и немцами (8 октября).

Заметим, что в финальный олимпийский турнир выходят команды с первого-второго мест.