Украина "в сухую" проиграла сверхважный матч отбора на Олимпиаду
Сборная Украины по волейболу в сверхважном матче в рамках мужской квалификации на Олимпийские игры 2024 года проиграла Италии - сборной, которая является действующим чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.
Как прошел матч Украина - Италия
"Сине-желтые" догоняли своего соперника на протяжении большей части стартового сета. Восстановить паритет нашим ребятам удалось только при счете 22:22. Но за победу в партии зацепиться все равно не удалось - итальянская сборная победила 25:23.
Во втором сете итальянцы не отдавали инициативу. Как следствие - подопечные Де Джорджи закрыли партию со счетом 25:16 в собственную пользу.
В решающей партии итальянцы начали наращивать преимущество на экваторе сета. На матчболы соперник Украины выходил уже при счете 24:16.
Конечный результат поединка - 3:0 в пользу Италии.
Morto per il commentatore che impazzisce e per la faccia di Fefè #volleyball #CloserToParis pic.twitter.com/pGtb4G8lWR— Kevin (@Kev_Kerli95) October 3, 2023
Что дальше
После этого поражения Украина опустилась на шестое место в пуле А.
Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Италия - 9 очков
- Германия - 6 очков
- Куба - 6 очков
- Бразилия - 5 очков
- Иран - 3 очка
- Украина - 3 очка
- Чехия - 1 очко
- Катар - 0 очков
Следующий поединок наша сборная проведет в четверг, 5 октября, против Бразилии.
6 октября украинцев ждет поединок с катарскими волейболистами.
А в ближайшие выходные наши ребята сыграют с чехами (7 октября) и немцами (8 октября).
Заметим, что в финальный олимпийский турнир выходят команды с первого-второго мест.
Напомним, в предыдущем матче квалификации на ОИ сборная Украины эффектно выиграла у Ирана.
Однако перед этим, в стартовом поединке, уступила волейболистам с Кубы.
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