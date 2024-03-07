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Україна узгодила спаринг зі збірною-сусідкою перед Євро-2024

Кишинів, Четвер 07 березня 2024 12:18
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Україна узгодила спаринг зі збірною-сусідкою перед Євро-2024 Фото: Георгій Судаков в обіймах Олександра Зінченка (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу домовилася про контрольний поєдинок для національної команди України в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Молдови 11 червня. Матч відбудеться в Кишиневі. Поєдинок прийме арена "Зімбру".

Тренерський штаб збірної на чолі зі Сергієм Ребровим попросив керівництво асоціації організувати три спаринги в червні. Наразі тривають перемовини з представниками інших команд про контрольні поєдинки. Невдовзі сторони повинні підписати контракти.

Матч проти Молдови стане для збірної України елементом підготовки до чемпіонату Європи, якщо "синьо-жовті" зможуть туди пробитися у березні. Євро-2024 розпочнеться 14 червня поєдинком національної команди Німеччини проти збірної Шотландії.

Україна та Євро-2024

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні.

До слова, напередодні УАФ розкрила склад олімпійської збірної України на спаринг проти Японії U-23.

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