Ротань визначився з першим складом олімпійської збірної України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Матч Японія – Україна відбудеться 25 березня у місті Фукуока. Поєдинок прийме стадіон "Мікуні Кітакюсю". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 12:15 за київським часом.

До лав олімпійської команди запрошення отримали 22 футболісти. Підопічні Ротаня 17-27 березня проведуть навчально-тренувальний збір в угорському Сегеді. Цей етап буде першим у підготовці до дебюту на Олімпіаді.

Головними зірками команди стане тріо з донецького "Шахтаря" – хавбеки Артем Бондаренко та Дмитро Криськів, а також вінгер Олексій Кащук. Окрім того, до табору збірної приїде форвард валлійського "Свонсі" Микола Кухаревич. Ще чотири виконавці представляють "Олександрію" – Микола Михайленко, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Артем Шулянський.

Склад олімпійської збірної України на спаринг із Японією:

Воротарі: Фесюн, Єрмаков

Захисники: Боль, Фарина, Дідик, Дячук, Булєза, Мартинюк, Маценко

Півзахисники: Кулієв, Желізко, Михайленко, Сігеєв, Шостак, Шулянський, Назаренко, Сич, Федор, Бондаренко, Кащук, Криськів

Нападник: Кухаревич

Олімпійський футбольний турнір триватиме з 24 липня до 9 серпня в семи французьких містах (Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант). На Олімпіаду-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.

Футбольна збірна України вперше виступатиме в літніх Іграх. Олімпійську ліцензію "синьо-жовті" здобули на Євро-2023 серед 21-річних. Там підопічні Руслана Ротаня дійшли до півфіналу, де поступилися Іспанії (1:5).