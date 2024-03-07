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Украина согласовала спарринг со сборной-соседкой перед Евро-2024

Кишинев, Четверг 07 марта 2024 12:18
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Украина согласовала спарринг со сборной-соседкой перед Евро-2024 Фото: Георгий Судаков в объятиях Александра Зинченко (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола договорилась о контрольном поединке национальной команды Украины в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" встретятся со сборной Молдовы 11 июня. Матч состоится в Кишиневе. Поединок примет арена "Зимбру".

Тренерский штаб сборной во главе с Сергеем Ребровым попросил руководство ассоциации организовать три спарринга в июне. В настоящее время ведутся переговоры с представителями других команд о контрольных поединках. В скором времени стороны должны подписать контракты.

Матч против Молдовы станет для сборной Украины элементом подготовки к чемпионату Европы, если "сине-желтые" смогут туда пробиться в марте. Евро-2024 начнется 14 июня поединком национальной команды Германии против сборной Шотландии.

Украина и Евро-2024

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне.

К слову, накануне УАФ раскрыла состав олимпийской сборной Украины на спарринг против Японии U-23.

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Сборная Украины
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