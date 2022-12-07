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Україна увійшла до п'ятірки світових топ-запитів Google у 2022 році

Фото: компанія Google підбила підсумки 2022 року і визначила найпопулярніші запити у пошуковику (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Компанія Google підбила підсумки 2022 року і презентувала п'ятірки пошукових запитів, які користувалися найбільшою популярністю цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт trends.google.

За даними компанії, Україна увійшла до топ пошукових запитів одразу у кількох категоріях, а в категорії "Новини" очолила перелік.

Найбільше про Україну шукали новин у період з 20-26 лютого по 5 березня, а найвживанішими мовами при пошуку інформації про повномасштабне вторгнення Росії в Україну були англійська, французька і німецька. Разом зі словом "Україна" шукачі вживали такі слова, як "втрати", "людські жертви", "пожертви", "біженці", "війна".

На другому місці знаходиться запит "смерть королеви Єлизавети ІІ", а трійку замикає "результати виборів у США". Також до п'ятірки пошукових запитів потрапили "лотерейні номери" та "мавпяча віспа".

Найпопулярнішим пошуковим запитом цьогоріч була гра Wordle, на другому місці - "Індія проти Англії", на третьому - Україна, на четвертому - королева Єлизавета, а на п'ятому - "Індія проти США".

Нагадаємо, найпоширенішим пошуковим запитом за 2022 рік у Google серед українців стали "Карта повітряних тривог", "Новини України" та "єДопомога".

Раніше ми писали, что у червні 2022 року пошукова система Google зіткнулась з наймасштабнішою DDoS-атакою в історії.

Крім того, Google припинить давати відповіді на безглузді запити користувачів.

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