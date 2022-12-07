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Украина вошла в пятерку мировых топ-запросов Google в 2022 году

Фото: компания Google подвела итоги 2022 года и определила самые популярные запросы в поисковике (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Компания Google подвела итоги 2022 года и представила пятерки поисковых запросов, которые пользовались наибольшей популярностью в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт trends.google.

По данным компании, Украина вошла в топ поисковых запросов сразу в нескольких категориях, а в категории "Новости" возглавила список.

Больше всего об Украине искали новостей в период с 20-26 февраля по 5 марта, а наиболее употребительными языками при поиске информации о полномасштабном вторжении России в Украину были английский, французский и немецкий. Вместе со словом "Украина" пользователи употребляли такие слова, как "потери", "человеческие жертвы", "пожертвования", "беженцы", "война".

На втором месте находится запрос "смерть королевы Елизаветы II", а тройку замыкает "результаты выборов в США". Также в пятерку поисковых запросов попали "лотерейные номера" и "обезьянья оспа".

Самым популярным поисковым запросом в этом году была игра Wordle, на втором месте - "Индия против Англии", на третьем - Украина, на четвертом - королева Елизавета, а на пятом - "Индия против США".

Напомним, самым распространенным поисковым запросом за 2022 год у Google среди украинцев стали "Карта воздушных тревог", "Новости Украины" и "єДопомога".

Ранее мы писали, что в июне 2022 года поисковая система Google столкнулась с самой масштабной DDoS-атакой в истории.

Кроме того, Google перестанет давать ответы на нелепые запросы пользователей.

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