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Google прекратит давать ответы на бессмысленные вопросы из-за распространения фейков

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 14:05
Google прекратит давать ответы на бессмысленные вопросы из-за распространения фейков Фото: Google прекратит давать ответы на нелепые вопросы из-за распространения фейков (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Поисковая платформа Google прекратит давать ответы на бессмысленные вопросы пользователей. Все из-за обвинений в распространении фейков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Иногда во время прямого вопроса в поисковой строке, Google удовлетворяет запрос пользователя без перехода на другие сайты. Фрагмент ответа автоматически генерируется из содержимого вебсайтов и отображается сверху.

Однако, в 2017 году компанию обвинили в распространении фейков после того, как в запросе "планирует ли Обама переворот?" искусственный интеллект компании сообщал пользователям:"На самом деле Обама может планировать коммунистический переворот в конце своего срока в 2016 году". Именно такой ответ Google находил на одном из сайтов, который распространял теории заговоров.

По словам руководителя отдела поиска Панду Наяки, компания научила искусственный интеллект выявлять такие ошибочные предпосылки, благодаря чему будет уменьшен показ рекомендуемых фрагментов в этих случаях на 40%.

Известен и другой инцидент. Раньше спрашивая Google "Когда Снупи убил Авраама Линкольна?", искусственный интеллект отвечал, что это случилось в "1865 году". Ответ - правильный, однако убийца - нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Facebook и Instagram способны отслеживать действия пользователя на страницах через встроенный код в браузере приложений.

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