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Україна уразила завод дронів "Робоавіа" в Ростовській області РФ

14:41 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: оператор українського безпілотника під час бойової роботи (Getty Images)

Українські військові 16 жовтня уразили виробничо-складську будівлю "Робоавіа" в Ростовській області. Підприємство розробляє та виготовляє дрони для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські військові уразили виробничо-складську будівлю підприємства поблизу населеного пункту Леніна в Ростовській області Росії.

"Робоавіа" займається розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів для російської армії. Ураження інфраструктури підприємства має ускладнити виготовлення та постачання БпЛА російським військам.

Який ще об'єкт уразили в Росії

Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу російської ракетної бригади

Удар по об'єкту поблизу населеного пункту Латиші в Брянській області РФ завдали 12 жовтня 2026 року.

У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Росії.

Українські військові наголосили, що ці дії є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня Сили оборони України уразили залізничний міст через річку Унеча в Брянській області РФ, а також склади забезпечення російської армії та пункт управління БПЛА на тимчасово окупованій Донеччині.

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