Україна уразила завод дронів "Робоавіа" в Ростовській області РФ

За даними Генштабу, українські військові уразили виробничо-складську будівлю підприємства поблизу населеного пункту Леніна в Ростовській області Росії.

"Робоавіа" займається розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів для російської армії. Ураження інфраструктури підприємства має ускладнити виготовлення та постачання БпЛА російським військам.

Який ще об'єкт уразили в Росії

Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу російської ракетної бригади

Удар по об'єкту поблизу населеного пункту Латиші в Брянській області РФ завдали 12 жовтня 2026 року.

У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Росії.

Українські військові наголосили, що ці дії є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.