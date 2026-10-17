Україна уразила завод дронів "Робоавіа" в Ростовській області РФ

Українські військові 16 жовтня уразили виробничо-складську будівлю "Робоавіа" в Ростовській області. Підприємство розробляє та виготовляє дрони для армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, українські військові уразили виробничо-складську будівлю підприємства поблизу населеного пункту Леніна в Ростовській області Росії.
"Робоавіа" займається розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів для російської армії. Ураження інфраструктури підприємства має ускладнити виготовлення та постачання БпЛА російським військам.
Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу російської ракетної бригади
Удар по об'єкту поблизу населеного пункту Латиші в Брянській області РФ завдали 12 жовтня 2026 року.
У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Росії.
Українські військові наголосили, що ці дії є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Нагадаємо, 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня Сили оборони України уразили залізничний міст через річку Унеча в Брянській області РФ, а також склади забезпечення російської армії та пункт управління БПЛА на тимчасово окупованій Донеччині.