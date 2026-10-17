Украина поразила завод дронов "Робоавиа" в Ростовской области РФ

По данным Генштаба, украинские военные поразили производственно-складское здание предприятия вблизи населённого пункта Ленина в Ростовской области России.

"Робоавиа" занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов для русской армии. Поражение инфраструктуры предприятия должно усложнить изготовление и снабжение БПЛА российским войскам.

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Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение складского здания материально-технического обеспечения подразделения российской ракетной бригады.

Удар по объекту вблизи населенного пункта Латыши в Брянской области нанесли 12 октября 2026 года.

В Генштабе отметили, что поражение таких объектов направлено на понижение военно-экономического и технологического потенциала России.

Украинские военные подчеркнули, что эти действия являются реализацией права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.