Україна уразила цілі у трьох регіонах РФ та Чорному морі, - Зеленський

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну", - зазначив президент.

Під ударом опинилися два нафтові об'єкти та полігон. Вони розташовані у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах Росії.

Окремо глава держави зазначив, що Україна також завдала удару в Чорному морі.