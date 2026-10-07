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Украина поразила цели в трех регионах РФ и Черном море, - Зеленский

11:38 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина в течение суток нанесла удары по целям РФ в трех регионах и Черном море. Среди них – два нефтяных объекта и полигон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook президента Украины Владимира Зеленского.

"Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну", - отметил президент.

Под ударом оказались два нефтяных объекта и полигон. Они расположены в Пермском, Самарском и Астраханском регионах России.

Отдельно глава государства отметил, что Украина также нанесла удар в Черном море.

Напомним, в ночь на 7 октября Россия заявила о масштабной атаке украинских беспилотников . По данным Минобороны РФ, российское ПВО якобы уничтожило и перехватило 311 БПЛА.

Российское ведомство заявило о работе ПВО сразу в 17 регионах, а также над оккупированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

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