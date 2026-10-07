Украина поразила цели в трех регионах РФ и Черном море, - Зеленский

"Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну", - отметил президент.

Под ударом оказались два нефтяных объекта и полигон. Они расположены в Пермском, Самарском и Астраханском регионах России.

Отдельно глава государства отметил, что Украина также нанесла удар в Черном море.