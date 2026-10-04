Україна уразила понад 51% російських НПЗ, - Міноборони

Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії. Подібні удари суттєво послаблюють воєнно-економічний потенціал агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Аналітики Генштабу, Міноборони та розвідка оцінили наслідки нещодавніх далекобійних атак.
З ладу виведено понад 51% потужностей ворога, що стало результатом планомірної роботи зі знекровлення воєнної машини РФ.
Зокрема, останнім часом під удари потрапили Московський, Ярославський та Пермський НПЗ, КИНЕФ та Усть-Луга, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші заводи.
"51% уражених нафтопереробних потужностей - суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - підкреслив Хмара.
Ефект від українських операцій накопичується та дає відчутний результат. Одним із головних пріоритетів Міноборони залишаються далекобійні ударні дрони, які здатні вражати цілі в глибині РФ.
За словами очільника оборонного відомства, цього року виробництво та закупівлі таких безпілотників зросли втричі, а спроможності для завдання таких ударів масштабуватимуть і надалі.
Нагадаємо, російська армія продовжує зазнавати системних ударів по критичних об'єктах енергетичної та нафтової інфраструктури.
Зокрема, у ніч на 2 жовтня у російській Самарі лунали вибухи, після яких спалахнула пожежа. Тоді стало відомо, що у Росії горіла найбільша в Європі нафтова станція "Самара", яка є частиною системи "Транснєфть".
Водночас Москва намагається посилити тиск та авіаудари по українських містах.
У відповідь на це президент України Володимир Зеленський анонсував помсту за нову "воєнну доктрину" РФ та підкреслив, що Україна значно збільшить кількість атак на російські нафтопереробні заводи.