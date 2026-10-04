Україна уразила понад 51% російських НПЗ, - Міноборони

Аналітики Генштабу, Міноборони та розвідка оцінили наслідки нещодавніх далекобійних атак.

З ладу виведено понад 51% потужностей ворога, що стало результатом планомірної роботи зі знекровлення воєнної машини РФ.

Зокрема, останнім часом під удари потрапили Московський, Ярославський та Пермський НПЗ, КИНЕФ та Усть-Луга, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші заводи.

"51% уражених нафтопереробних потужностей - суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - підкреслив Хмара.

Ефект від українських операцій накопичується та дає відчутний результат. Одним із головних пріоритетів Міноборони залишаються далекобійні ударні дрони, які здатні вражати цілі в глибині РФ.

За словами очільника оборонного відомства, цього року виробництво та закупівлі таких безпілотників зросли втричі, а спроможності для завдання таких ударів масштабуватимуть і надалі.