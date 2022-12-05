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Україна планує укласти з ОАЕ довгострокову торговельну угоду

Фото: Україна та ОАЕ домовилися про торгову угоду (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Об'єднані Арабські Емірати та Україна оголосили про свій намір розпочати переговори щодо двосторонньої торгової угоди, яка, як очікується, буде укладена до середини наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зейуді та міністр економіки України Юлія Свириденко 5 грудня підписали спільну заяву про переговори щодо укладання Всеосяжної угоди про економічне партнерство (CEPA), повідомило міністерство економіки ОАЕ.

Це буде перша така угода ОАЕ з Україною після торгових та інвестиційних зобов'язань на суму понад 3 млрд доларів, зроблених під час візиту президента України Володимира Зеленського до держави Перської затоки у лютому 2021 року.

"Для нас Україна є ключовим торговим партнером. Зростання та інвестиційний потенціал були високими перед усією геополітичною ситуацією; ми думаємо, що настав час рухатися вперед", - сказав державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль Зейуді.

За даними міністерства ОАЕ, нафтова торгівля між ОАЕ та Україною у 2021 році склала трохи більше 900 млн доларів, що майже на 29% більше, ніж минулого року.

Переговори, швидше за все, будуть зосереджені на можливостях розширення торгівлі у сфері послуг та продовольчої безпеки, де ОАЕ виступає як торговий центр. Україна є великим постачальником зерна Близького Сходу.

У заяві міністерства йдеться, що CEPA з Україною відкриє доступ до нових ринків в Азії, Африці та Близькому Сході для української сільськогосподарської та промислової продукції.

"Це принесе додаткову користь не лише ОАЕ, а й Україні", - сказав Аль-Зейуді.

Цього року ОАЕ підписали угоди про вільну торгівлю з Індією, Ізраїлем та Індонезією, прагнучи зміцнити свої позиції як глобальний торговий та логістичний центр в умовах зростаючої конкуренції з боку Саудівської Аравії.

Нагадаємо, підписання інвестиційних меморандумів та контрактів на 3 млрд доларів відбулося у рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів 13-14 лютого 2021 року.

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