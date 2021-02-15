Подписанные в ОАЭ сделки - победа команды президента и Украины на высшем уровне, - ФГИ
Подписанные украинской делегацией под председательством Владимира Зеленского сделки на $3 млрд в Объединенных Арабских Эмиратах стали крупной победой команды президента. Они свидетельствуют о признании Украины среди ведущих инвестиционных фондов и компаний.
Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.
"Украинская делегация под председательством Владимира Зеленского заключила инвестиционные меморандумы и контракты на $3 млрд! Настоящий прорыв в экономических отношениях с Западной Азией - такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда", - написал Сенниченко.
По его словам, для Украины это не только многомиллиардные проекты и новые рабочие места. Это символ признания на самом высоком уровне от ведущих инвестиционных фондов и компаний. Сигнал для всего мира, что с Украиной безопасно и выгодно сотрудничать.
Он также отметил, что прозрачные реформы и честные процессы, вместе с огромным потенциалом нашей страны создают окно возможностей для привлечения постоянных инвестиций.
Напомним, как сообщалось ранее, подписание инвестиционных меморандумов и контрактов состоялось в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты 13-14 февраля.