Подписанные в ОАЭ сделки - победа команды президента и Украины на высшем уровне, - ФГИ

Подписанные украинской делегацией под председательством Владимира Зеленского сделки на $3 млрд в Объединенных Арабских Эмиратах стали крупной победой команды президента. Они свидетельствуют о признании Украины среди ведущих инвестиционных фондов и компаний.

"Украинская делегация под председательством Владимира Зеленского заключила инвестиционные меморандумы и контракты на $3 млрд! Настоящий прорыв в экономических отношениях с Западной Азией - такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда", - написал Сенниченко.

По его словам, для Украины это не только многомиллиардные проекты и новые рабочие места. Это символ признания на самом высоком уровне от ведущих инвестиционных фондов и компаний. Сигнал для всего мира, что с Украиной безопасно и выгодно сотрудничать.

Он также отметил, что прозрачные реформы и честные процессы, вместе с огромным потенциалом нашей страны создают окно возможностей для привлечения постоянных инвестиций.