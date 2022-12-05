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Украина заключит с ОАЭ долгосрочное торговое соглашение

Фото: Украина и ОАЭ договорились о торговом соглашении (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объединенные Арабские Эмираты и Украина объявили о своем намерении начать переговоры по двустороннему торговому соглашению, которое, как ожидается, будет заключено к середине следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди и министр экономики Украины Юлия Свириденко 5 декабря подписали совместное заявление о переговорах по заключению Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (CEPA), сообщило министерство экономики ОАЭ.

Это будет первое такое соглашение ОАЭ с Украиной после торговых и инвестиционных обязательств на сумму более 3 млрд долларов, сделанных во время визита президента Украины Владимира Зеленского в государство Персидского залива в феврале 2021 года.

"Для нас Украина является ключевым торговым партнером. Рост и инвестиционный потенциал были высокими перед всей геополитической ситуацией; мы думаем, что пришло время двигаться вперед", - сказал государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.

По данным министерства ОАЭ, ненефтяная торговля между ОАЭ и Украиной в 2021 году составила чуть более 900 млн долларов, что почти на 29% больше, чем в предыдущем году.

Переговоры, скорее всего, будут сосредоточены на возможностях расширения торговли в сфере услуг и на продовольственной безопасности, где ОАЭ выступает как торговый центр. Украина является крупным поставщиком зерна на Ближний Восток.

В заявлении министерства говорится, что CEPA с Украиной откроет доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для украинской сельскохозяйственной и промышленной продукции.

"Это принесет дополнительную пользу не только ОАЭ, но и Украине", - сказал Аль-Зейуди.

В этом году ОАЭ подписали соглашения о свободной торговле с Индией, Израилем и Индонезией, стремясь укрепить свои позиции в качестве глобального торгового и логистического центра в условиях растущей конкуренции со стороны Саудовской Аравии.

Напомним, подписание инвестиционных меморандумов и контрактов на 3 млрд долларов состоялось в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты 13-14 февраля 2021 года.

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