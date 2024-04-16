Україна, Туреччина та РФ вели переговори щодо судноплавства в Чорному морі, - Reuters

Україна розглядала можливість підписання угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі. Такі переговори нібито велися між Києвом, Москвою та Анкарою протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У публікації вказується, що сторони досягли згоди щодо тексту, який мала оголосити Туреччина, але Україна "раптово відмовилася", розповіли агентству Reuters четверо неназваних осіб, знайомих із ситуацією. Також вони зазначили, що минулого місяця було "майже досягнуто російсько-української угоди" щодо судноплавства в Чорному морі

За словами джерел Reuters на умовах анонімності "через делікатність таких переговорів", вони відбувалися за посередництва Туреччини після підштовхування з боку ООН.

Угода, яка була досягнута в березні, стосувалася "забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Чорному морі". Також зауважується, що хоча Україна не хотіла її офіційно підписувати, Київ дав згоду на те, щоб президент Туреччини Таїп Ердоган оголосив про це 30 березня, напередодні регіональних виборів, сказали джерела західного агентства.

"В останню хвилину Україна раптово вийшла, і угода була зірвана", - цитує видання одне з джерел.

У матеріалі Reuters також додається, що ще троє співрозмовників підтвердили цю версію подій. Україна, РФ та Туреччина не коментували дане повідомлення ЗМІ.

Вихід РФ зі "зернової угоди" та український коридор

Нагадаємо, після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів. За даними ВМС, робота коридору вже вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

Як раніше заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною.

Зазначимо, у грудні минулого року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що не бачить сенсу у відновленні зернової угоди.

Додамо, у грудні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що його країна продовжує зусилля щодо активізації Чорноморської зернової ініціативи.