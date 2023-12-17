В Туреччині розповіли про роботу над активізацією "зернової угоди"

Ми продовжуємо наші зусилля щодо активізації Чорноморської зернової ініціативи. Відновлення миру та стабільності в Чорному морі важливе для всього світу.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Говорячи про війну між Росією та Україною Гюлер розповів, що Туреччина продовжує зусилля з пошуку розв'язання цієї кризи з першого дня. Глава відомства зазначив, що територіальна цілісність нашої держави має бути захищена на всіх рівнях та на кожній платформі.

"Ми хочемо, щоб ця війна, яка зачіпає весь світ, закінчилася якнайшвидше. Ми знову продовжуємо наші зусилля щодо активізації Чорноморської зернової угоди, яка була реалізована при координації нашої країни та своєю ефективністю багато в чому сприяла подоланню зернової кризи", - заявив він.

Очільник турецького міноборони також сказав, що відновлення миру та стабільності на Чорному морі важливе для всього світу, особливо для прибережних держав. Він оголосив, що в рамках "Потрійної ініціативи" Болгарія, Румунія й Туреччина в січні підпишуть угоду про розмінування Чорного моря.

"Зерновий коридор"

В середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів.