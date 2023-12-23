Гутерреш про відновлення зернової угоди: не думаю, що матиме сенс

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що не бачить сенсу у відновленні зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН.

Відновлення повноцінного функціонування Чорноморської зернової ініціативи в колишній формі, за словами генсека, навряд чи матиме сенс.

"Ми підтримуємо контакт з обома сторонами, намагаючись знайти нові форми. Не думаю, що повторення зернової угоди матиме сенс", - сказав він.

Водночас, він додав, що, "було б дуже цікаво, якби в Чорному морі вдалося створити умови для свободи мореплавства".

"Зерновий коридор"

В середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів.

Крім того, нещодавно міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що його країна продовжує зусилля щодо активізації Чорноморської зернової ініціативи.

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