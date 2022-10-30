Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден по "зерновому коридору". Сторони попередили Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спільного координаційного центру в Стамбулі.
Відповідний графік затвердили на понеділок, 31 жовтня.
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Спершу в Спільному координаційному центрі зазначали, що план було погоджено стосовно 14 кораблів.
Проте, пізніше там оновинили дані та поінформували про рух "зерновим коридором" 16 суден, із яких 12 на вихід і 4 - на вхід.
"Для продовження реалізації [зернової] ініціативи було запропоновано, щоб делегації Туреччини та ООН надали 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден, що відправляються. Цей план був прийнятий делегацією України, а делегація РФ була попереджена", - додали у СЦК.
Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".
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