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Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору"

Фото: Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Олег Васкив

Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору". Стороны предупредили Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совместного координационного центра в Стамбуле.

Соответствующий график утвердили на понедельник, 31 октября.

В СКЦ также отметили, что три делегации согласились провести инспекции для 40 судов, которые готовятся к отправке.

Напомним, 29 октября Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

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Война России против Украины