Україна цьогоріч випустить більше дронів, ніж очікувалося, - Зеленський
Україна цьогоріч перевиконає план з виробництва дронів. Виробники перевищать показники, які очікувалися на початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.
Глава держави заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту, а також про потреби військ - конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. Зеленський повідомив, що наступного тижня говоритиме про це з партнерами.
Секретарю РНБО дали окреме завдання щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів.
"Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року", - зазначив Зеленський.
Зброя в Україні
З початком повномасштабної війни Україна наростила виробництво зброї та розробку нових технологій, які вже використовуються в зоні бойових дій.
За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Проте Україна планує наростити цей показник.
Президент Володимир Зеленський зазначав, що також Україна планує запустити міжнародне виробництво дронів для війни.
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