Україна цьогоріч випустить більше дронів, ніж очікувалося, - Зеленський

Україна цьогоріч перевиконає план з виробництва дронів. Виробники перевищать показники, які очікувалися на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту, а також про потреби військ - конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. Зеленський повідомив, що наступного тижня говоритиме про це з партнерами.

Секретарю РНБО дали окреме завдання щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів.

"Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року", - зазначив Зеленський.