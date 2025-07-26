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Україна цьогоріч випустить більше дронів, ніж очікувалося, - Зеленський

Київ, Субота 26 липня 2025 13:32
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Україна цьогоріч випустить більше дронів, ніж очікувалося, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна цьогоріч перевиконає план з виробництва дронів. Виробники перевищать показники, які очікувалися на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту, а також про потреби військ - конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. Зеленський повідомив, що наступного тижня говоритиме про це з партнерами.

Секретарю РНБО дали окреме завдання щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів.

"Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року", - зазначив Зеленський.

Зброя в Україні

З початком повномасштабної війни Україна наростила виробництво зброї та розробку нових технологій, які вже використовуються в зоні бойових дій.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Проте Україна планує наростити цей показник.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що також Україна планує запустити міжнародне виробництво дронів для війни.

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Володимир Зеленський Зброя в Україні Війна в Україні Дрони
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