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Украина в этом году выпустит больше дронов, чем ожидалось, - Зеленский

Киев, Суббота 26 июля 2025 13:32
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Украина в этом году выпустит больше дронов, чем ожидалось, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина в этом году перевыполнит план по производству дронов. Производители превысят показатели, которые ожидались в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по фронту, а также о потребности войск - конкретное оружие, поставки которого надо увеличить. Зеленский сообщил, что на следующей неделе будет говорить об этом с партнерами.

Секретарю СНБО дали отдельное задание по привлечению внешнего финансирования на производство дронов.

"Нынешнее производство дронов существенно превысит показатели, которые ожидались еще в начале года", - отметил Зеленский.

Оружие в Украине

С началом полномасштабной войны Украина нарастила производство оружия и разработку новых технологий, которые уже используются в зоне боевых действий.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Однако Украина планирует нарастить этот показатель.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что также Украина планирует запустить международное производство дронов для войны.

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