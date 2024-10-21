Україна цього тижня переходить на зимовий час: чи буде це переведення годинників останнім

Коли потрібно буде перевести стрілки годинників

Перехід навесні на літній час і повернення восени до зимового в Україні офіційно запровадили у 1981 році (за часів СРСР) - для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла.

Зараз переведення годинника двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

У ній зазначається, що на території України запроваджено "час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад".

Отже, цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).

Іншими словами, перехід на зимовий час для українців відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня й поспати при цьому можна буде на годину довше.

Чи буде ця "зміна" часу останньою

Питання відмови від переходу на літній час (і, відповідно, назад) неодноразово порушувалося Верховною Радою та громадськими діячами, проте впродовж тривалого часу залишалось відкритим, оскільки депутати не могли визначитися, який час залишати - зимовий чи літній.

Суть проблеми полягала в тому, що в Україні - досить велика відстань між східними та західними областями. Це дещо ускладнює життя в одному часовому поясі всією країною впродовж цілого року. Водночас більшість фахівців зазначали: не переводити стрілки годинника в Україні реально.

У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, яким передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.

Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.

За таких обставин сезонного "переходу часу" в Україні більше не буде.