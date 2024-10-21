Украина на этой неделе переходит на зимнее время: будет ли этот перевод часов последним

Когда нужно будет перевести стрелки часов

Переход весной на летнее время и возвращение осенью к зимнему в Украине официально был введен в 1981 году (при СССР) - для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света.

Сейчас перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В нем отмечается, что на территории Украины введено "время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад".

Итак, этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Другими словами, переход на зимнее время для украинцев состоится в ночь с 26 на 27 октября, и поспать при этом можно будет на час дольше.

Будет ли эта "смена" времени последней

Вопрос отказа от перехода на летнее время (и соответственно назад) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями, однако в течение длительного времени оставался открытым, поскольку депутаты не могли определиться, какое время оставить - зимнее или летнее.

Суть проблемы заключалась в том, что в Украине достаточно большое расстояние между восточными и западными областями. Это несколько усложняет жизнь в одном часовом поясе всей страной на протяжении всего года. В то же время, большинство специалистов отмечали: не переводить стрелки часов в Украине реально.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, которым предусматривается отказ от перевода часов в Украине на летнее время. Он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.

Если президент подпишет этот документ, исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единому" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

При таких обстоятельствах сезонного "перехода времени" в Украине больше не будет.