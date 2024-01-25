Україна цього року почне будівництво чотирьох нових атомних реакторів, - Галущенко

За його словами, два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Як повідомив Галущенко, усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

"Думаю, влітку-восени розпочнемо будівництво. Нам потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки", - розповів міністр.

Варто зазначити, що будівництво третього та четвертого реакторів Хмельницької АЕС почалося в 1980-х роках, але було заморожено.

З моменту здобуття незалежності у 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори - по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Наразі три електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але країна хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, яку захопили російські окупанти.

Росія отримала контроль над об’єктом після початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, а його шість ядерних реакторів зараз "простоюють".

"Третім і четвертим реакторами хочемо компенсувати той, що на Запорізькій АЕС, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати. Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор", - зазначив Галущенко.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС перебуває під окупацією росіян з 4 березня 2022 року. Станцію постійно обстрілювали російські військові, тим самим порушуючи ядерну безпеку.

Раніше повідомлялося, що 18 січня експерти МАГАТЕ знову відвідали ЗАЕС та виявили міни по периметру станції.

Також ми писали, що зменшилася кількість російських військових на Запорізькій АЕС та в Енергодарі.

До того ж росіяни допустили співробітників "Росатому", які незаконно отримали доступ до секретних даних. За це США пригрозили Росії ядерними санкціями.