Російських військових поменшало в Енергодарі та на ЗАЕС: яка причина

На окупованій Запорізькій АЕС та у місті-супутнику Енергодарі поменшало російських військових. Ймовірно, загарбників перекидають на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Енергоатому" Петра Котіна в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на сьогодні на Запорізькій АЕС працює до 800 українців. Умови роботи залишаються складними.

"Наш персонал не підписує контракти з російський "Росатомом". Персоналу окупантам не вистачає, тому вони вимушені використовувати наш персонал на станції. Фактично умови роботи нашого персоналу залишаються дуже важкими", - сказав він.

Котін констатував, що на ЗАЕС і в Енергодарі поменшало російських окупантів.

"Водночас останнім часом поменшало російських військових в місті Енергодарі та на самій станції. І змінюється персонал зараз більше на жіночої статі. Чоловіків стає менше. Ми вважаємо, що росіяни використовують цих чоловіків для переведення на фронт", - наголосив Котін.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.