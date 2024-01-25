Украина в этом году начнет строительство четырех новых атомных реакторов, - Галущенко

Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, два блока, включающих реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, в то время как остальные два будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.
Как сообщил Галущенко, все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.
"Думаю, летом-осенью приступим к строительству. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки", - рассказал министр.
Следует отметить, что строительство третьего и четвертого реакторов Хмельницкой АЭС началось в 1980-х годах, но было заморожено.
С момента обретения независимости в 1991 году Украина построила три новых атомных реактора - по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС.
В настоящее время три электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% потребностей страны в электроэнергии, но страна хочет расширить этот сектор, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты.
Россия получила контроль над объектом после начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, а шесть ядерных реакторов сейчас "простаивают".
"Третьим и четвертым реакторами хотим компенсировать тот, что на Запорожской АЭС, и сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по двум реакторам, которые мы хотим импортировать. Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы имели бы в работе третий реактор", - отметил Галущенко.
Запорожская АЭС находится под оккупацией россиян с 4 марта 2022 года. Станцию постоянно обстреливали российские военные, тем самым нарушая ядерную безопасность.
Ранее сообщалось, что 18 января эксперты МАГАТЭ снова посетили ЗАЭС и обнаружили мины по периметру станции.
Также мы писали, что уменьшилось количество российских военных на Запорожской АЭС и в Энергодаре.
К тому же россияне допустили сотрудников "Росатома", которые незаконно получили доступ к секретным данным. За это США пригрозили России ядерными санкциями.
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