Україна цього року може накопичити рекордні запаси валюти, - НБУ

Як зазначили в НБУ, за перші п’ять місяців 2025 року Україна отримала майже 18 млрд доларів зовнішньої допомоги у формі пільгових кредитів та грантів. До кінця року цей обсяг може зрости до 55 млрд доларів.

"Це станеться передусім завдяки пришвидшеному надходженню траншів за механізмом ERA, а також отриманню запланованої підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility", - йдеться у звіті.

У НБУ заявили, що швидше надходження коштів від партнерів дає змогу нарощувати міжнародні резерви. На початку червня вони становили 44,5 млрд доларів, прогноз НБУ на кінець року - близько 58 млрд доларів.



"Обидва показники помітно перевищують необхідний їх рівень за композитним критерієм МВФ. Водночас накопичений цьогоріч рівень резервів очікувано знизиться надалі. Він дасть змогу покривати потреби валютного ринку в наступні роки, коли обсяги допомоги можуть скоротитися", - наголосили в НБУ.

Ситуація на ринку

У першому півріччі НБУ продовжував компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку. Чистий попит на валюту за перші п’ять місяців року зріс порівняно з обсягами рік тому. Його підживлюють потреби сектору оборони та імпорт газу, зазначили в НБУ.

Крім того, ситуативно зростав попит населення на валюту, однак тиск цього чинника останнім часом послабився. Чиста купівля валюти з боку фізичних осіб у квітні-травні 2025 року була на найнижчих рівнях із серпня 2023 року.



"НБУ і надалі спроможний забезпечувати належну роботу валютного ринку", - йдеться у звіті.