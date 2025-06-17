Украина в этом году может накопить рекордные запасы валюты, - НБУ

Как отметили в НБУ, за первые пять месяцев 2025 года Украина получила почти 18 млрд долларов внешней помощи в форме льготных кредитов и грантов. До конца года этот объем может вырасти до 55 млрд долларов.

"Это произойдет прежде всего благодаря ускоренному поступлению траншей по механизму ERA, а также получению запланированной поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility", - говорится в отчете.

В НБУ заявили, что более быстрое поступление средств от партнеров позволяет наращивать международные резервы. В начале июня они составляли 44,5 млрд долларов, прогноз НБУ на конец года - около 58 млрд долларов.



"Оба показателя заметно превышают необходимый их уровень по композитному критерию МВФ. В то же время накопленный в этом году уровень резервов ожидаемо снизится в дальнейшем. Он позволит покрывать потребности валютного рынка в последующие годы, когда объемы помощи могут сократиться", - отметили в НБУ.

Ситуация на рынке

В первом полугодии НБУ продолжал компенсировать структурный дефицит валюты на рынке. Чистый спрос на валюту за первые пять месяцев года вырос по сравнению с объемами год назад. Его подпитывают потребности сектора обороны и импорт газа, отметили в НБУ.

Кроме того, ситуативно рос спрос населения на валюту, однако давление этого фактора в последнее время ослабло. Чистая покупка валюты со стороны физических лиц в апреле-мае 2025 года была на самых низких уровнях с августа 2023 года.



"НБУ и в дальнейшем способен обеспечивать надлежащую работу валютного рынка", - говорится в отчете.