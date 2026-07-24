Україна цього року матиме дрони на 4000 км, наступного - до 10 000, - Зеленський

Нагадаємо, ще у березні 2025 року Зеленський вперше офіційно оголосив про успішні випробування дрона на 3000 кілометрів. Тоді президент заявив, що Україна розвиває цілу лінійку далекобійних засобів, які "допоможуть гарантувати безпеку нашої держави".

За даними видання Reuters, українські дрони вже змінили географію війни - українські безпілотники здатні уражати цілі за 1000 кілометрів і більше.