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Украина в этом году будет иметь дроны на 4000 км, в следующем - до 10 000, - Зеленский

19:27 24.07.2026 Пт
1 мин
Раньше рекорд для украинских дронов был 3000 км.
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент назвал план развития украинской беспилотной программы. В ближайшие два года дальность украинских дронов должна вырасти с 3000 до 10 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского американской блоггерке Лори Лумер.

По словам Зеленского, развитие украинской дальнобойной беспилотной программы входит в новую фазу.

"Итак, что очень важно сейчас: у вас есть дроны на 3000 плюс километров. А в этом году у нас будут на 4000 километров, в следующем году - от 5 до 10 тысяч", - заявил президент.

Напомним, еще в марте 2025 года Зеленский впервые официально объявил об успешных испытаниях дрона на 3000 километров . Тогда президент заявил, что Украина развивает целую линейку дальнобойных средств, которые "помогут обеспечить безопасность нашего государства".

По данным издания Reuters, украинские дроны уже изменили географию войны - украинские беспилотники способны поражать цели в 1000 километрах и более.

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