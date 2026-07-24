Украина в этом году будет иметь дроны на 4000 км, в следующем - до 10 000, - Зеленский

Напомним, еще в марте 2025 года Зеленский впервые официально объявил об успешных испытаниях дрона на 3000 километров . Тогда президент заявил, что Украина развивает целую линейку дальнобойных средств, которые "помогут обеспечить безопасность нашего государства".

По данным издания Reuters, украинские дроны уже изменили географию войны - украинские беспилотники способны поражать цели в 1000 километрах и более.